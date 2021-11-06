Англия

Полузащитник Манчестер Сити высказался относительно предстоящего поединка.

Манчестер Сити в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги будет проводить гостевое дерби Манчестера против Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Накануне

Накануне принципиального поединка полузащитник "горожан" Бернарду Силва рассказал о подготовке команды к предстоящей игре.

"Победить в дерби было бы здорово. По всему миру эти поединки проходят достаточно эмоционально. Я из Португалии, вырос в системе Бенфики, поэтому прекрасно знаю, что, если удастся обыграть Спортинг, то это будет лучшая игра в сезоне.

Когда мы играем против Манчестер Юнайтед или Ливерпуля, то ценность победы возрастает в разы. Думаю, что соперники придерживаются такого же мнения. Предстоит большой поединок для нас и для болельщиков, поэтому мы делаем все возможное, чтобы победить.

Постараемся забить как можно больше голов на Олд Траффорд, хотя противостоять нам будет очень хороший соперник — один из главных претендентов на чемпионский титул. Большие игры не бывают легкими, но нам предстоит хорошо поработать ради того, чтобы облегчить себе задачу хоть немного.

Сити оформил уже достаточно голов в этом сезоне, поэтому мы прекрасно знаем, что, если мы сосредоточены на своей игре, то способны забивать по четыре или пять голов за игру. Конечно, так бывает не каждый матч, но почему это не может произойти на Олд Траффорд?

Все прекрасно знают, что мы играем без нападающего. В прошлом сезоне была такая же ситуация, когда надолго травмировался Серхио Агуэро, но это не помешало нам выиграть АПЛ, Кубок лиги и сыграть в финале Лиги чемпионов. Мы привыкли к тому, чтобы играть без ярко выраженного нападающего", — подытожил португальский футболист.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится 6 ноября, начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.