Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Субботнюю программу одиннадцатого тура английской Премьер-лиги будет открывать принципиальный поединок между двумя командами из Манчестера: Юнайтед и Сити.

После победы над лондонским Тоттенхэмом (3:0), Оле-Гуннар Солскьяер предпочел увидеть в стартовом составе своей команды Эрика Байи в тройке центральных защитников, а в пару форвардов к Роналду отправился Мэйсон Гринвуд.

Хосеп Гвардиола, на фоне поражения от Кристал Пэлас, заменил дисквалифицированного Ляпорта на Стоунза, а также выпустил Гюндогана в тройку полузащитников, а де Брюйне был отправлен на острие атаки. Александр Зинченко, как и Джек Грилиш, при этом остались на скамейке запасных.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Байи, Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Шоу — Гринвуд, Роналду.

Запасные: Дин Хендерсон, Далот, Алекс Теллес, Лингард, Матич, Ван Де Беек, Мартиаль, Рашфорд, Санчо.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, де Брюйне, Фоден.