Англия

Хавбек поделился мнением о результате манчестерского дерби.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден поделился своим мнением о победе над Манчестер Юнайтед (2:0) в матче 11-го тура АПЛ.

"Сегодня был матч нашей жизни. Все прошло хорошо, много владения и моментов. Мы доминировали со старта и до финального свистка.

Мы знали, что можем использовать пространства впереди, и выбирали нужный момент. Мои партнеры находили меня, и в любой другой день я мог забить.

Уходим на международный перерыв с большой уверенностью – нам было важно победить. Очень важно было вернуться на победный путь", – рассказал Фоден в комментарии Sky Sports.