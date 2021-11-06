Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение своей команды в дерби.

В матче 11-го тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед без шансов уступил своим соседям из Сити (0:2).

Наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал поражение своей команды заявив, что пользуется поддержкой со стороны руководства.

"Сейчас мы далеки от ТОП-команд. Конечно, требования ко мне и футболистам высоки — мы обязаны вернуться на тропу побед. Я не думаю, что моя судьба в Юнайтед сейчас на волоске. У нас прямое и честное общение с клубом, меня поддерживают.

Пока я в клубе — я буду делать все, чтобы улучшить результаты команды", — сказал норвежский специалист в послематчевом интервью Sky Sports.

Ранее результат поединка прокомментировал хавбек "горожан" Фил Фоден.