Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Первая победа Норвича в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги пришлась на гостевой поединок против Брентфорда в рамках 11-го тура.

"Канарейки" быстро вышли вперед, после чего уже в середине первого тайма удвоили преимущество. "Пчелы" частично отыгрались лишь к исходу первого полного часа игрового времени, но на большее их уже не хватило.

Примечательно, что после столь знакового успеха, главный тренер Норвича Даниэль Фарке был уволен с занимаемой должности.

Обзор матча:

Брентфорд — Норвич 1:2

Голы: Генри, 60 — Норманн, 6, Пукки, 29

Брентфорд: Альваро Фернандес — Йоргенсен (Гуд, 12), Янссон, Пиннок, Генри (Форсс, 69) — Канос, Нергор, Йенсен, Янельт (Годдос, 46) - Тоуни, Мбемо.

Норвич: Крул — Ааронс, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс — Дауэлл (Яннулис, 74), Рашица, Маклин, Ле-Мелу — Норманн, Пукки (Сарджент, 78).

Предупреждения: Тони, Гуди — Норманн, Омобамиделе, Ааронс.