Англия

Стоячие места возвращаются на стадионы Англии спустя более 30 лет.

Четыре клуба Английской Премьер-Лиги получили лицензии оборудовать на своих стадионах стоячие места.

С 1 января 2022 года на стадионах Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэма и Манчестер Сити фанаты смогут горячо поддерживать свои команды без помех в виде сидений. Об этом сообщил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

Все стадионы Премьер-Лиги были переоборудованы под сидячие места после трагедии на Хиллсборо весной 1989 года. В тот день на стадионе и от последствий давки погибло 97 человек.

"Безопасность имеет первоочередное значение и мы всегда работаем над этим. Тем не менее, болельщики имеют право на различные варианты того, как они хотят наслаждаться матчем", — приводит слова Хаддлстона ESPN.

Вторит премьер-министру и президент Тоттенхэма Даниэл Леви.

"Подавляющее большинство наших фанатов поддерживает эту инициативу. Такие изменения дают вариативность как нашим, так и гостевым болельщикам", — считает функционер.

До окончания сезона специалисты изучат все риски, а также опыт использования стоячих площадок на стадионах этих четырех клубов, после чего будет приниматься решение о более масштабном внедрении этого опыта.