Англия

Испанский полузащитник не намерен возвращаться в Испанию.

Сауль недоволен своим текущим положением в Челси и хочет доказать Томасу Тухелю, что заслуживает больше игрового времени.

Как сообщает издание The Telegraph, испанский полузащитник намерен проявить себя во время паузы на игры сборных.

Источник также утверждает, что Сауль Ньигес, выступающий за Челси на правах аренды, не хочет возвращаться в Атлетико.

Напомним, что ранее ситуацию с испанским полузащитником прокомментировал главный тренер Челси Томас Тухель.