Англия

Манчестер Юнайтед определился с требованием к тренеру.

Манчестер Юнайтед очертил точку невозврата для увольнения Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера.

Как сообщает ESPN, руководители "красных дьяволов" попрощаются с норвежским специалистом, если место в ТОП-4 АПЛ будет под угрозой.

Источник также утверждает, что клуб лоялен к Оле-Гуннару Солскьяеру из-за текущего положения команды в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что увольнение норвежского тренера до конца текущего сезона неизбежно.