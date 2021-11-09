Манчестер Юнайтед определился с требованием к тренеру.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
09 ноября 2021, 00:23
Манчестер Юнайтед очертил точку невозврата для увольнения Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера.
Как сообщает ESPN, руководители "красных дьяволов" попрощаются с норвежским специалистом, если место в ТОП-4 АПЛ будет под угрозой.
Источник также утверждает, что клуб лоялен к Оле-Гуннару Солскьяеру из-за текущего положения команды в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что увольнение норвежского тренера до конца текущего сезона неизбежно.