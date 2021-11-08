"Красные дьяволы" ждут подходящего кандидата.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
08 ноября 2021, 22:28
После серии неудачны результатов будущее Оле-Гуннара Солскьяера в Манчестер Юнайтед находится под большим вопросом.
Как сообщает издание Manchester Evening News, руководство клуба приняло решение об увольнении норвежца по итогам сезона или по ходу.
Источник утверждает, что Манчестер Юнайтед сперва хочет найти подходящую замену для текущего тренера.
Напомним, что ранее Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал слухи об увольнении с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.