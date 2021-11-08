Англия

Руководство клуба решило не идти на поводу у недовольных футболистов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер продолжит работу с командой — утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что после поражения от Сити в манчестерском дерби руководство клуба рассматривало вариант с отставкой норвежца.

Также подлило масла в огонь недовольство некоторых ведущих игроков тем, как тренер управляет командой и его кадровая политика.

Как полагает один из бывших тренеров, легенда МЮ и ныне эксперт Sky Гари Невилл, пока летом клуб не покинет директор Эд Вудворд, Солскьяеру ничего не грозит.