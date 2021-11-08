Руководство клуба решило не идти на поводу у недовольных футболистов.
Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
08 ноября 2021, 14:42
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер продолжит работу с командой — утверждает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что после поражения от Сити в манчестерском дерби руководство клуба рассматривало вариант с отставкой норвежца.
Также подлило масла в огонь недовольство некоторых ведущих игроков тем, как тренер управляет командой и его кадровая политика.
Как полагает один из бывших тренеров, легенда МЮ и ныне эксперт Sky Гари Невилл, пока летом клуб не покинет директор Эд Вудворд, Солскьяеру ничего не грозит.