Англия

"Сороки" хотят укрепить атакующую линию.

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.

"Сороки" хотят усилить линию нападения в зимнее трансферное окно и попытаются подписать английского форварда.

Калверт-Льюин выступает в составе Эвертона с 2016 года, перейдя из Шеффилд Юнайтед. Действующий контракт нападающего с ливерпульским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел три поединка в футболке "ирисок", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена.