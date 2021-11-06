Англия

"Сороки" активно ищут игроков для усиления состава на вторую часть сезона.

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Germany, ссылаясь на Elnacional.

По информации источника, в услугах 29-летнего немца заинтересован Ньюкасл, который готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро. Сумма может увеличиться, так как он является приоритетной целью "сорок" на предстоящее трансферное окно.

Ранее тер Штеген заявлял, что его все устраивает в Барселоне, но "сороки" готовы предложить ему выгодный контракт по финансовым условиям.

Ожидается, что в ближайшее время Ньюкасл объявит о назначении главного тренера, которым станет Эдди Хау.