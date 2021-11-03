Руководство "блаугранас" недовольно выступлениями бразильского хавбека.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
03 ноября 2021, 19:59
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах 29-летнего бразильца заинтересован Ньюкасл, который недавно сменил владельца клуба.
Руководство каталонского клуба недовольно выступлениями футболиста и готово с ним расстаться во время зимнего трансферного окна. При этом "блаугранас" готовы отдать Коутиньо в аренду с обязательным правом выкупа.
Напомним, Коутиньо выступал в АПЛ за Ливерпуль, с которого в 2018 году он перебрался в Барселону.
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