Англия

Мерсисайдцы хотят подписать нидерландского вингера.

Нападающий Вильярреала Арно Груневелд попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает журналист Фабио Романо.

Ливерпуль планирует укрепить линию нападения в зимнее трансферное окно и готов начать переговоры по нидерландскому вингеру. "Красные" рассматривают 24-летнего игрока в качестве подмены Мохамеду Салаху и Садио Мане, которые в январе отправятся на Кубок африканских наций.

Груневелд перешел в Вильярреал прошлым летом из Борнмута за 23,5 млн евро. В текущем сезон нападающий провел 15 поединков в футболке "желтых", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также заинтересован в подписании полузащитника Реала Марко Асенсио.