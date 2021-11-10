Мерсисайдцы хотят подписать нидерландского вингера.
Арно Груневелд, Getty Images
10 ноября 2021, 13:45
Нападающий Вильярреала Арно Груневелд попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает журналист Фабио Романо.
Ливерпуль планирует укрепить линию нападения в зимнее трансферное окно и готов начать переговоры по нидерландскому вингеру. "Красные" рассматривают 24-летнего игрока в качестве подмены Мохамеду Салаху и Садио Мане, которые в январе отправятся на Кубок африканских наций.
Груневелд перешел в Вильярреал прошлым летом из Борнмута за 23,5 млн евро. В текущем сезон нападающий провел 15 поединков в футболке "желтых", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль также заинтересован в подписании полузащитника Реала Марко Асенсио.