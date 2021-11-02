В услугах хавбека заинтересован ряд европейских клубов.
Марко Асенсио, Getty Images
02 ноября 2021, 11:23
Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио попал в сферу интересов пяти европейских клубов, сообщает издание El Nacional.
Асенсио недоволен своим положением в Реале и готов сменить клуб в зимнее трансферное окно. Переговоры по испанскому хавбеку готовы начать Ливерпуль, Арсенал, Ювентус и Милан, но лидирует в борьбе за него Боруссия Дортмунд.
Действующий контракт Асенсио с Реалом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что услуги полузащитника Реала Эдена Азара предложили Челси и Ньюкаслу.