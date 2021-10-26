Англия

Немецкий клуб не горит желанием отпускать молодого англичанина.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингэм попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Goal.com.

По информации источника, игра 18-летнего англичанина очень импонирует главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, но вероятность трансфера мала, так как "шмели" запрашивают за игрока около 120 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Беллингэм провел 14 поединков, в которых забил три мяча и отдал шесть ассистов.

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