Шотландский клуб получит компенсацию за наставника.
Стивен Джеррард, Getty Images
10 ноября 2021, 16:28
Астон Вилла, которая накануне уволила главного тренера Дина Смита, пригласила на вакантный пост легенду Ливерпуля и сборной Англии Стивена Джеррарда.
Как сообщает журналист издания Birmingham Live Эшли Прис, "львы" договорились с Рейнджерс о переходе наставника.
За 41-летнего специалиста Астон Вилла будет вынуждена заплатить порядка 2 или 3 миллионов фунтов. Официально о назначении Джеррарда объявят в течении 48 часов.
Напомним, Джеррард возглавил Рейнджерс в 2018 году. С командой он стал чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.
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