Англия

Шотландский клуб получит компенсацию за наставника.

Астон Вилла, которая накануне уволила главного тренера Дина Смита, пригласила на вакантный пост легенду Ливерпуля и сборной Англии Стивена Джеррарда.

Как сообщает журналист издания Birmingham Live Эшли Прис, "львы" договорились с Рейнджерс о переходе наставника.

За 41-летнего специалиста Астон Вилла будет вынуждена заплатить порядка 2 или 3 миллионов фунтов. Официально о назначении Джеррарда объявят в течении 48 часов.

Напомним, Джеррард возглавил Рейнджерс в 2018 году. С командой он стал чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

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