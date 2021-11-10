Англия

"Канониры" хотят подписать полузащитника РБ Лейпциг.

Арсенал продолжает работать над усилением состава в ближайшие трансферные окна и готов подписать игрока в центр поля.

Как сообщает издание SportBild, "канониры" обратили свое внимание на полузащитника РБ Лейпциг Тайлера Адамса.

Источник утверждает, что лондонскому клубу придется активировать сумму отступных игрока, так как его контракт действителен до 2025 года, а "быки" не хотят его продавать.

Напомним, что Арсенал также пытается подписать нападающего, но агент Душана Влаховича даже не ответил на звонки "канониров".