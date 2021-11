Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ, который прошел непосредственно перед перерывом на матчи национальных сборных, Манчестер Юнайтед без шансов уступил в дерби Манчестер Сити, Челси оступился в поединке с Бернли, Арсенал продлил свою серию без поражений до десяти поединков кряду, а Ливерпуль не воспользовался осечкой "пенсионеров" и остался ни с чем по итогам гостевой встречи с Вест Хэмом.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в 11-м туре чемпионата Англии сезона-2021/22

Каждую неделю мы перемываем кости и говорим об одних и тех же проблемах Манчестер Юнайтед, за исключением, наверное, матча против Тоттенхэма, но воз и ныне там. К сожалению, вывеска дерби Манчестера оказалась красивой лишь снаружи, а на деле мы не лицезрели даже хоть какого-то малейшего намека на конкурентоспособное противостояние.

Что же мы увидели? А увидели мы абсолютное доминирование со стороны Манчестер Сити, в чем можно наглядно убедиться по графику атакующей угрозы по ходу матча в исполнении обеих команд, который нам любезно предоставила пресс-служба английской Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед просто отсутствовал на поле, показав на данном этапе огромную разницу в классе и командной игре в пользу "горожан".

На самом деле, все было понятно и без графика. Забавная статистика: за весь поединок Манчестер Юнайтед нанес больше ударов по своим воротам (2), чем в створ ворот соперника (1). После того, как Эрик Байи отметился автоголом, еще и Виктор Линделеф заставил понервничать голкипера "красных дьяволов" Давида де Хеа. К слову, испанского вратаря было откровенно жаль, глядя на то, как он из раза в раз спасает свою команду от разгрома. Но у всего и каждого есть свой предел возможностей...

Отдельного внимания заслуживает Жоау Канселу, который породил флешбэки самого себя образца прошлого сезона. Казалось бы, португалец — атакующий крайний защитник, но при возможности от может и к атаке подключиться, и обостряющий пас отдать не хуже, чем Кевин де Брюйне. Чем вам не плеймейкер? Самое главное, что именно этого и требует от своих подопечных Хосеп Гвардиола, и пока, к сожалению, нет никаких предпосылок, чтобы Александр Зинченко вернул себе место в стартовом составе Сити.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2

Голы: Байи, 7 (аг), Силва, 45



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73) — Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, де Брюйне, Фоден.



Предупреждения: Роналду — Канселу, Силва.

За это мы и любим английскую Премьер-лигу — даже самый явный аутсайдер способен на сенсацию и вставить палки в колеса лидеру чемпионата. Челси играл на один день раньше, чем Ливерпуль, поэтому ничья против Бернли расценивалась как подарок судьбы для подопечных Юргена Клоппа — бери и пользуйся.

Но об этом немного позже, а сейчас попытаемся понять, за счет чего же "бордовым", которых многие из любителей английского футбола так искренне не любят за агрессивную и старомодную игру, удалось набрать очки с "болидом" Томаса Тухеля... На самом деле, мы увидели типичный матч Челси, где "синие" должны были решать исход противостояния еще в первом тайме. Но это оказался именно тот случай, когда лондонскому клубу не хватило в обойме чистого центрального форварда. Из-за травм Ромелу Лукаку и Тимо Вернера впереди у Челси не было человека, который сможет побороться и зацепиться за мяч против всеми известного автобуса Бернли.

Вопросы к Челси также были в первую очередь и по реализации, что опять является отсылкой к отсутствию в составе Челси чистого бомбардира. Заметил, что многие болельщики "пенсионеров" прям яро начали хейтить Росса Баркли, появление которого в стартовом составе стало сюрпризом. Однако, несмотря на упущенную возможность забить, англичанин провел очень хороший матч, поэтому вешать на него всех собак и обвинять в итогом результате — крайне гиблое дело.

Да и давайте будем откровенны... Сколько моментов запорот тот же Хаверц, ставший автором единственного гола в составе Челси? Сколько раз решать исход противостояния мог Хадсон-Одои? Это уже история, тем более в конечном итоге 11-й тур завершился для подопечных Томаса Тухеля не так плохо, как могло быть, благодаря результатам в других матчах.

Челси — Бернли 1:1

Голы: Хаверц, 33 — Выдра, 80

Челси: Менди — Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл — Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85) — Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл - Вуд (Родригес, 61), Корне, Макнил.

Предупреждения: Джеймс — Вествуд, Корне, Тарковски, Браунхилл

Арсенал не изменяет своим традициям и продолжает играть на нервах своих болельщиков, держа интригу касательно победителя вплоть до финального свистка. И нет, поединок против Уотфорда нельзя назвать плохим в исполнении подопечных Микеля Артеты, а итоговый счет 1:0 является обманчивым, как и в случае с ничьей Челси и Бернли.

Некоторым звоночком могло стать то, что накануне встречи с Уотфордом в медиапространство пришло следующее известие: Томас Партей не сможет сыграть из-за травмы паха, а вместо него в старте Арсенала выйдет Эйнсли Мэйтленд-Найлз. У англичанина, на фоне всех имеющихся у него плюсов, есть определенные проблемы с пасом, что является основой в философии игры Микеля Артеты. На деле же ЭМН показался себя образцово в центре поля, сполна воспользовавшись предоставленным шансом и продемонстрировав качественный прессинг и игру в отборе. Невзирая на то, что Эмиль Смит-Роу стал автором единственного гола в матче, именно Мэйтленда-Найлза я бы назвал лучшим игроком этого поединка.

А вот кто в Арсенале был действительно плох, так это Пьер-Эмерик Обамеянг. Звездный габонец мало того, что не сумел обработать мяч в моменте с отмененным голом Сака и не реализовал пенальти в первом тайме, не сумев обмануть Бена Фостера, так еще и после перерыва он жадно отобрал забитый мяч у Мартина Эдегора, который также отменили из-за офсайда.

Обамеянгу уж точно стоит забыть тот день как страшный сон, тем более обыграть Уотфорд все равно удалось, как и подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, сместив от туда Манчестер Юнайтед. Но, если говорить в целом, Арсенал мог и должен был забивать больше и громить коллектив Клаудио Раньери, который практически ничего не сумел создать у ворот Аарона Рамсдейла за все 90 минут. Даже сам Рамсдейл настолько заскучал без работы, что решил немного "помочь" Уотфорду, но Джошуа Кинг любезно и по-джентельменски этой помощью не воспользовался.

Арсенал — Уотфорд 1:0

Гол: Смит-Роу, 56

Арсенал: Рамсдейл, Томиясу, Габриэль, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Мартинелли, 90), Смит-Роу (Эль-Ненни, 86), Мэйтленд-Найлз, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт (Флетчер, 90), Нкулу, Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 62), Сарр, Кинг, Деннис (Эрнандес, 74).

Предупреждения: Локонга, Томиясу, Обамеянг, Габриэль — Кинг, Куцка, Сиссоко.

Удаление: Куцка (Уотфорд), 89

Необязательно строить красивую комбинационную игру, чтобы побеждать и добиваться положительных результатов. Этот тезис своим собственным примером подтверждает Вест Хэм во главе с Дэвидом Мойесом. Ливерпуль подходил к противостоянию с "молотобойцами" в качестве фаворита у букмекеров, но было понятно сразу, что легкой прогулки для мерсисайдцев ждать уж точно не стоит. И в этом мы убедились уже с первых минут матча.

Тренерский штаб Мойеса довел игру на контратаках и стандартных положениях до идеала, сделав эти два аспекта главным своим оружием. Именно для этого Вест Хэм летом не пожалел кругленькую сумму за Курта Зума, которого в футбольном плане трудно назвать умным игроком, поэтому Томас Тухель и не стал препятствовать его уходу из Челси, но вот свои пробелы в позиционной игре и передачах французский центрбек идеально компенсирует феноменальной игрой на втором этаже.

Дэвид Мойес знает, как играть против команд по типу Ливерпуля. Два гола (Огбонны и Зума) — подачи с угловых, а один (Форнальса) — качественная и быстрая контратака. И нет, подопечные Юргена Клоппа абсолютно не выглядели как-то безнадежно. Они могли как минимум добывать ничью, но сложилось такое впечатление, что мерсисайдцы попросту не смогли придумать, как противостоять отсутствию свободного пространства для Жоты, Мане и Салаха, которого их лишала оборона Вест Хэма.

"Молотобойцы" одержали заслуженную победу, практически безошибочно выполнив план и установки тренера, а вот Юрген Клопп немного разочаровал. Разочаровал никоим образом не своими решениями по ходу матча, а тем, что включил так называемый "режим Моуриньо" в послематчевом интервью. Наставник Ливерпуля заявил, что Огбонна ударил Алиссона по руке в моменте с первым голом, но разве в этом причина поражения? Причина поражения в том, что игроки Вест Хэма перехитрили и выиграли практически все верховые единоборства, при этом, стоит напомнить маленькую деталь — в обойме у Ливерпуля есть такой парень, как Вирджил ван Дейк.

Вест Хэм — Ливерпуль 3:2

Голы: Алиссон, 4 (аг), Форнальс, 68, Зума, 75 — Александер-Арнольд, 41, Ориги, 83.

Вест Хэм: Фабиански, — Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл — Соучек, Райс, Форнальс — Бенрахма (Масуаку, 86), Антонио, Боуэн (Цоуфал, 84).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80) — Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек — Александер-Арнольд.

Поражение от Саутгемптона стоило Дину Смиту работы в Астон Вилле. Бирмингемский клуб все-таки не смог на данном этапе заменить ушедшего в Манчестер Сити Джека Грилиша и сейчас пожинает с этого не самые лучшие плоды. Очередное поражение "львов" из-за единственного гола Адама Армстронга в начале встречи заставило руководство Астон Виллы пойти на серьезные меры и отправить Дина Смита в отставку. Кто будет следующим коучем бирмингемцев — пока вопрос, но, откровенно говоря, жаль, что так бесславно завершилась эпоха Смита на Вилла Парк.

Саутгемптон — Астон Вилла 1:0

Гол: Армстронг, 3

