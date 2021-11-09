Англия

Кажется, нападающий не намерен переходить в Арсенал.

Арсенал продолжает работать над усилением атакующей линии в ближайшие трансферные окна и следит за ситуацией вокруг Влаховича.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент сербского форварда даже не ответил на звонки лондонского клуба.

Действующий контракт Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в составе "фиолетовых", отличившись десятью голами и одним ассистом.

Напомним, что Фиорентина надеется, что Влахович перейдет в Арсенал или Тоттенхэм.