Италия

"Фиалки" не хотят отпускать форварда в другой итальянский клуб.

Фиорентина рассчитывает, что нападающий Душан Влахович перейдет в Арсенал или Тоттенхэм, сообщает издание Tuttosport.

Руководство клуба не может договориться с Влаховичем о новом контракте и смирилось с его скорым уходом. Однако "фиалки" надеются, что сербский форвард продолжит карьеру в АПЛ, а не выберет Ювентус или другой итальянский клуб.

Действующий контракт Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в составе "фиолетовых", отличившись десятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Влахович побил рекорд Фиорентины по голам за календарный год.