"Фиалки" не хотят отпускать форварда в другой итальянский клуб.
Душан Влахович, Getty Images
09 ноября 2021, 13:45
Фиорентина рассчитывает, что нападающий Душан Влахович перейдет в Арсенал или Тоттенхэм, сообщает издание Tuttosport.
Руководство клуба не может договориться с Влаховичем о новом контракте и смирилось с его скорым уходом. Однако "фиалки" надеются, что сербский форвард продолжит карьеру в АПЛ, а не выберет Ювентус или другой итальянский клуб.
Действующий контракт Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в составе "фиолетовых", отличившись десятью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Влахович побил рекорд Фиорентины по голам за календарный год.