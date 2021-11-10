Англия

Алжирский футболист может покинуть "горожан" уже зимой.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез не получает достаточно игрового времени и может покинуть команду.

Как сообщает издание Footmercato, алжирский футболист раздумывает над переходом в другую команду уже в январе.

Источник также утверждает, что на 30-летнего футболиста претендуют Пари Сен-Жермен и Реал, но конкретных предложений не поступало.

Напомним, что заменить Рияда Мареза Манчестер Сити сможет Усманом Дембеле, которого не смог подписать минувшим летом из-за правил финансового Fair Play.