Англия

"Горожане" заинтересованы в переходе француза.

Манчестер Сити планирует усилить атакующую линию команды в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает издание Sport.es, "горожане" желают оформить переход Усмана Дембеле летом на правах свободного агента.

Источник утверждает, что летом этого года Манчестер Сити уже пытался подписать француза, но не смог из-за финансового Fair Play.

Напомним, что Барселона хочет продлить контракт с Дембеле, но платить Усману в зависимости от количества сыгранных матчей.