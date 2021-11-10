Англия

Специалист продолжит карьеру в Англии.

Астон Вилла договорилась со Стивеном Джеррардом о сотрудничестве. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Клуб из Бирмингема подпишет с 41-летним специалистом контракт сроком на три года. О подписании объявят в ближайшее время.

Ранее уже сообщалось, что Астон Вилла выплатит шотландскому Рейнджерс, который ныне возглавляет Джеррард, компенсацию.

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