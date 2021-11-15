Англия

Игрок попал в непростую жизненную ситуацию.

В летнее трансферное окно лондонский Челси на правах аренды подписал полузащитника сборной Испании и мадридского Атлетико Сауля.

Однако, главный тренер "синих" Томас Тухель не просил руководство усиливаться этим футболистом. Об этом сообщает Cadena SER.

Эта сделка была имиджевым ходом для агентства Джонатана Барнетта, которое сотрудничает с 26-летним испанцем.

Более того, источник утверждает, что Сауля также не ждут обратно в мадридском клубе. Диего Симеоне не рассчитывает на него и хотел бы разгрузить зарплатную ведомость.

С момента его прихода в Челси, Сауль провел пять матчей (239 минут), в которых голевыми действиями не отличался.

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