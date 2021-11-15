Англия

Футболист постепенно восстанавливается после повреждения.

Полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт постепенно возвращается к тренировкам после травмы.

Футболист еще в четвертом туре Премьер-лиги в игре против Лидса получил серьезное повреждение. Врачи диагностировал у Эллиотта вывих голеностопа, после чего футболист перенес сложную операцию.

Эллиотт выполнял упражнения на улице и в тренажерном зале на тренировочной базе Киркби.

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