Англия

Проблемы защитника Манчестер Сити продолжают нарастать.

Летом прокуратура Манчестера предъявила защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетних девушек.

Сегодня прокуратура выяснила еще два эпизода, связанных с изнасилованием девушек не достигших 16-ти лет. Таким образом, количество обвинений в адрес француза выросло до шести.

Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.

В октябре суд в третий раз отказал 27-летнему защитнику в освобождении под залог. Он находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле и останется под стражей до 24 января.

Ранее суд отказал Менди в освобождении из-под стражи под залог.