Проблемы защитника Манчестер Сити продолжают нарастать.
бенжамен менди, getty images
16 ноября 2021, 14:43
Летом прокуратура Манчестера предъявила защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетних девушек.
Сегодня прокуратура выяснила еще два эпизода, связанных с изнасилованием девушек не достигших 16-ти лет. Таким образом, количество обвинений в адрес француза выросло до шести.
Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.
В октябре суд в третий раз отказал 27-летнему защитнику в освобождении под залог. Он находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле и останется под стражей до 24 января.
Ранее суд отказал Менди в освобождении из-под стражи под залог.