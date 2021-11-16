Дерби грозит вылет из Чемпионшипа.
CСтадион Дерби, Getty Images
16 ноября 2021, 15:55
Английский Дерби, представляющий Чемпионшип, столкнулся с перспективой вылета в Лигу 1.
После того, как клуб подтвердил внедрения внешнего управления, с него сняли 12 очков.
"Бараны" снова столкнулись с санкциями от руководства лиги. Теперь с них сняли еще девять пунктов за нарушение регламента.
"Целью EFL на протяжении всего этого непрерывного процесса было обеспечение соблюдения принципов регламента от имени всех клубов.
Чтобы оценить спортивные санкции, применимые к этим нарушениям, предыдущие дела были тщательно изучены, и из них были взяты рекомендации", — сообщил исполнительный директор лиги Тревор Берч.
На данный момент в графе набранных пунктов команды Уэйна Руни стоит -3. Клуб опустился на последнее место в таблице.
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