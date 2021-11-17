Испанский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Дани Ольмо, getty images
17 ноября 2021, 20:28
Манчестер Юнайтед продолжает работать на трансферном рынке с целью усиления текущего состава команды.
Как сообщает издание El Nacional, "красные дьяволы" могут подписать полузащитника РБ Лейпциг Дани Ольмо.
В текущем сезоне Ольмо принял участие в шести поединках за РБ Лейпциг, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
Напомним, что Хави Эрнандес рассматривает возможность пригласить Ольмо и Феррана Торреса в Барселону.