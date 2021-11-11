Каталонский клуб будет искать усиления уже в ближайшее трансферное окно.
Дани Ольмо, Getty Images
11 ноября 2021, 08:50
С приходом Хави на пост главного тренера каталонской Барселоны, активное развитие событий в стане "блаугранас" не прекратилось ни на минуту, так как теперь клуб будет вынужден решать насущные проблемы с усилением под новоприбывшего испанского специалиста.
Хави хотел бы приступить к активной трансферной кампании уже в ближайшее зимнее окно переходов, а его главной целью станет поиски достойных кандидатур на позиции фланговых нападающих и полузащитников атакующего плана.
Одними из таких, как сообщает El Mundo Deportivo, вполне могут стать футболисты РБ Лейпциг и Манчестер Сити Дани Ольмо и Ферран Торрес соответственно.
Игрок РБ Лейпциг номинально является центральным атакующим полузащитником, однако это не мешает наставникам как "Красных быков", так и сборной Испании, использовать его по обе стороны фронта наступления.
Что же касается игрока английского клуба, то с момента перехода в стан действующих чемпионов Англии Хосеп Гвадиола также использовал Феррана в произвольном расположении на тактической схеме, что лишний раз подтверждает его универсальность.
Единственной преградой к совершению данных сделок могут стать действующие контракты игроков со своими нынешними клубами. У Феррана соглашение заключено до 2025 года, а Ольмо будет, предварительно, находиться в стане РБ Лейпциг на год меньше.
Этот фактор повышает трансферную стоимость игроков за отметку в 50 млн евро, что может в итоге оказаться неподъемной суммой для Барселоны в ее нынешнем финансовом состоянии.