Испания

Каталонский клуб будет искать усиления уже в ближайшее трансферное окно.

С приходом Хави на пост главного тренера каталонской Барселоны, активное развитие событий в стане "блаугранас" не прекратилось ни на минуту, так как теперь клуб будет вынужден решать насущные проблемы с усилением под новоприбывшего испанского специалиста.

Хави хотел бы приступить к активной трансферной кампании уже в ближайшее зимнее окно переходов, а его главной целью станет поиски достойных кандидатур на позиции фланговых нападающих и полузащитников атакующего плана.

Одними из таких, как сообщает El Mundo Deportivo, вполне могут стать футболисты РБ Лейпциг и Манчестер Сити Дани Ольмо и Ферран Торрес соответственно.

Игрок РБ Лейпциг номинально является центральным атакующим полузащитником, однако это не мешает наставникам как "Красных быков", так и сборной Испании, использовать его по обе стороны фронта наступления.

Что же касается игрока английского клуба, то с момента перехода в стан действующих чемпионов Англии Хосеп Гвадиола также использовал Феррана в произвольном расположении на тактической схеме, что лишний раз подтверждает его универсальность.

Единственной преградой к совершению данных сделок могут стать действующие контракты игроков со своими нынешними клубами. У Феррана соглашение заключено до 2025 года, а Ольмо будет, предварительно, находиться в стане РБ Лейпциг на год меньше.

Этот фактор повышает трансферную стоимость игроков за отметку в 50 млн евро, что может в итоге оказаться неподъемной суммой для Барселоны в ее нынешнем финансовом состоянии.