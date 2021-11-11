Нападающий Ювентуса Деян Кулусевски попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает портал Calciomercato.

Лондонский клуб намерен укрепить линию нападения в январе и попытается приобрести шведского вингера. В подписании 21-летнего игрока заинтересован новый главный тренер "шпор" Антонио Конте.

В текущем сезоне Кулусевски провел 15 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может вернуть нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла.