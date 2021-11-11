Лондонцы хотят приобрести вингера Ювентуса.
Деян Кулусевски, Getty Images
11 ноября 2021, 15:22
Нападающий Ювентуса Деян Кулусевски попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает портал Calciomercato.
Лондонский клуб намерен укрепить линию нападения в январе и попытается приобрести шведского вингера. В подписании 21-летнего игрока заинтересован новый главный тренер "шпор" Антонио Конте.
В текущем сезоне Кулусевски провел 15 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может вернуть нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла.