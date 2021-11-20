Англия

Футболисту предстоит операция на крестообразных связках.

Защитник лондонского Вест Хэма Анжело Огбонна пропустит остаток сезона по причине травмы, полученной в матче с Ливерпулем (3:2).

У футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки колена, в связи с чем футболист перенесет операцию на этой неделе, после которой его ждет длительный курс реабилитации.

"Это действительно печально, ведь он проделывал огромный объем работы на команду. Огбонна — тот футболист, которого мы не только очень любим, но и безмерно уважаем. Для него сезон окончен, теперь нужно сосредоточиться на качественном восстановлении", — приводит слова главного тренера "молотков" Дэвида Мойеса BBC.

В текущем сезоне Огбонна провел 11 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

На фоне этой травмы Вест Хэм заинтересовался защитником Марселя Чалету-Царом.