Англия

Английские клубы заинтересованы в футболисте Марселя.

Защитник Марселя Дуе Чалета-Цар попал в сферу интересов Ньюкасла и Вест Хэма, сообщает портал Calcio Mercato.

Английские клубы хотят укрепить защиту в зимнее трансферное окно и попытаются подписать хорватского центрбека. Контракт футболиста с Марселем истекает в 2023 году, что может снизить его стоимость.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 8 поединков в футболке провансальцев.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Эвертона Доминика Калверта-Льюина.