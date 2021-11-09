Английские клубы заинтересованы в футболисте Марселя.
Дуе Чалета-Цар, Getty Images
09 ноября 2021, 14:25
Защитник Марселя Дуе Чалета-Цар попал в сферу интересов Ньюкасла и Вест Хэма, сообщает портал Calcio Mercato.
Английские клубы хотят укрепить защиту в зимнее трансферное окно и попытаются подписать хорватского центрбека. Контракт футболиста с Марселем истекает в 2023 году, что может снизить его стоимость.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 8 поединков в футболке провансальцев.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Эвертона Доминика Калверта-Льюина.