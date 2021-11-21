Англия

Немецкий специалист прокомментировал успех "красных".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о победе над Арсеналом (4:0) в матче 12-м туре АПЛ.

"Великолепное выступление. По ходу матча мы становились лучше и лучше. Мы контролировали игру и демонстрировали мастерство в нужные моменты. В таких матчах важно держать соперника вдали от своих ворот и быть решительными в других зонах.

Нас ждет самая сложная часть сезона. Мы знали, на что способен Арсенал, но не дали им возможности. Это самый большой комплимент, который я могу дать своей команде. Не должны воспринимать такие результаты как должное", – рассказал Клопп в комментарии Sky Sports.

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