Англия

В английском клубе хотят разгрузить состав.

Манчестер Юнтайед собирается отпустить пятерых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, "красные дьяволы" готов рассмотреть предложения по Полю Погба, Дину Хендерсону, Донни ван де Бееку, Джесси Лингарду и Филу Джонсу.

Источник утверждает, что манкунианцы открыты к продаже игроков за справедливую цену и арендным соглашениям.

Отметим, что контракты Поля Погба и Джесси Лингарда с Манчестер Юнайтед подходят к концу уже ближайшим летом.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед начал переговоры с защитником мадридского Атлетико Кираном Триппьером.