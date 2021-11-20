В английском клубе хотят разгрузить состав.
Джесси Лингард, getty images
20 ноября 2021, 00:32
Манчестер Юнтайед собирается отпустить пятерых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Football Insider, "красные дьяволы" готов рассмотреть предложения по Полю Погба, Дину Хендерсону, Донни ван де Бееку, Джесси Лингарду и Филу Джонсу.
Источник утверждает, что манкунианцы открыты к продаже игроков за справедливую цену и арендным соглашениям.
Отметим, что контракты Поля Погба и Джесси Лингарда с Манчестер Юнайтед подходят к концу уже ближайшим летом.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед начал переговоры с защитником мадридского Атлетико Кираном Триппьером.