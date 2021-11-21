Англия

Английский клуб рассматривает кандидатуры на замену Солскьяеру.

Манчестер Юнайтед может в ближайшее время расстаться с главным тренером Оле Гуннаром Солскьяером и уже занялся поисками возможной замены.

Главными кандидатами на тренерскую должность в клубе СМИ ранее называли Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана и Брендана Роджерса. Как сообщает портал The Athletic, в шорт-лист руководства "красных дьяволов" также входят нынешний наставник Севильи Хулен Лопетеги и экс-тренер ПСЖ Лоран Блан.

На данный момент Юнайтед занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 17 очков после 12 туров.

Ранее сообщалось, что Даррен Флетчер и Майкл Каррик могут временно возглавить МЮ.