Английский клуб рассматривает кандидатуры на замену Солскьяеру.
Хулен Лопетеги, Getty Images
21 ноября 2021, 11:45
Манчестер Юнайтед может в ближайшее время расстаться с главным тренером Оле Гуннаром Солскьяером и уже занялся поисками возможной замены.
Главными кандидатами на тренерскую должность в клубе СМИ ранее называли Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана и Брендана Роджерса. Как сообщает портал The Athletic, в шорт-лист руководства "красных дьяволов" также входят нынешний наставник Севильи Хулен Лопетеги и экс-тренер ПСЖ Лоран Блан.
На данный момент Юнайтед занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 17 очков после 12 туров.
Ранее сообщалось, что Даррен Флетчер и Майкл Каррик могут временно возглавить МЮ.