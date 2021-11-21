Англия

У португальского нападающего есть свои предпочтения.

Манчестер Юнайтед после увольнения Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера находится в поисках нового специалиста.

Как сообщает издание Sky Sports, Криштиану Роналду хотел бы, чтобы "красных дьяволов" возглавил нынешний тренер сборной Испании Луис Энрике.

"Фурия Роха" во главе с Энрике доходила до полуфинала чемпионата Европы, а также играла в финале Лиги наций.

Источник утверждает, что испанский тренер будет рассматриваться в качестве замены Оле-Гуннара Солскьяера наряду с Зинедином Зиданом и Эриком тен Хагом.