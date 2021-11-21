Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Эвертоном.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити проведет домашний поединок против Эвертона.

Хосеп Гвардиола, на фоне победы над Манчестер Юнайтед (2:0), предпочел увидеть с первых минут Ляпорта в центре обороны, в то время как Палмер сменил де Брюйне в тройке полузащитников, а Стерлинг отправился в линию атаки. Александр Зинченко вновь остался на скамейке запасных.

Рафаэль Бенитес, после ничьей против лондонского Тоттенхэма (0:0), выставил аналогичный тому поединку состав.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Палмер, Родри, Гюндоган — Стерлинг, Фоден, Силва.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Зинченко, Макэйти, Фернандиньо, Жезус, Марез.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Годфри, Кин, Динь — Гордон, Делф, Аллан, Грей — Таунсенд — Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Кенни, Брантвэйт, Гбамен, Онуанго, Ивоби, Тосун, Рондон, Симмс.

Матч Манчестер Сити — Эвертон начнется в 16:00 по киевскому времени.