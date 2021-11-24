Итальянец продолжит тренировать сборную.
Роберто Манчини, Getty Images
24 ноября 2021, 12:52
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавить Манчестер Юнайтед.
Как сообщает журналист издания SportBild Кристиан Фальк, боссы МЮ связывались с итальянским специалистом.
Манчини отказал им, сославшись на то, что обязан преодолеть квалификацию на чемпионат мира-2022 во главе сборной Италии.
После ухода Оле-Гуннара Солскьяреа с поста наставника МЮ, клуб связывали с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино. Однако маловероятно, что эти специалисты возглавят "красных дьяволов".
На данный момент клубом руководит бывший помощник Солскьяера Майкл Каррик.
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