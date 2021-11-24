Англия

Специалист ответил на слухи о возможном уходе.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал интерес к себе от Манчестер Юнайтед.

"Интерес со стороны Манчестер Юнайтед? Я занят Аяксом. Со мной никто не связывался, могу это подтвердить. Я хочу выигрывать здесь титулы", — цитирует тен Хага Фабрицио Романо.

Напомним, тен Хаг возглавляет Аякс с конца 2017-го года. С тех пор он выиграл с клубом чемпионат Нидерландов дважды, два Кубка страны и один Суперкубок.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе МЮ к главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини.

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