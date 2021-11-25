Англия

Легендарный наставник может вновь поработать с лондонским клубом.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета намерен вернуть в команду Арсена Венгера.

На данный момент неизвестно, в какой роли 72-летний француз может вернуться в стан "канониров", однако факт переговоров подтвердил сам Артета.

"Официальное предложение? Ну мы же общались с ним на эту тему. Мы виделись, когда ходили смотреть фильм. Я пока не могу сказать, в какой роли он мог бы вернуться в клуб, но есть наше обоюдное желание. Я хотел бы быть ближе к нему, он бы так же хотел быть ближе к клубу.

Думаю, все были бы счастливы, если это произойдет", — заявил испанский наставник в интервью изданию Goal.

Арсен Венгер возглавил Арсенал в 1996 году и оставался на посту менеджера англичан до 2018 года. За это время "канониры" завоевали 17 трофеев, в том числе три титула АПЛ, а также стали "Непобежденными", проведя сезон 2003/04 без единого поражения.

После 12-ти туров английского чемпионата Арсенал занимает пятую строчку, имея в своем активе 20 очков.