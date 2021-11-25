Футболист полностью доволен своим положением в команде.
тиаго силва, getty images
25 ноября 2021, 17:08
Бразильский защитник лондонского Челси Тиаго Силва готов остаться в текущем клубе еще на один год.
Как сообщает Фабрицио Романо, 37-летний футболист полностью доволен своим положением в клубе, а также у него установились доверительные отношения с наставником Челси Томасом Тухелем.
Ожидается, что контракт будет подписан до лета 2023 года, тогда как текущее соглашение истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне Силва провел 14 поединков за Челси во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и голевой передачей.