Англия

Футболист полностью доволен своим положением в команде.

Бразильский защитник лондонского Челси Тиаго Силва готов остаться в текущем клубе еще на один год.

Как сообщает Фабрицио Романо, 37-летний футболист полностью доволен своим положением в клубе, а также у него установились доверительные отношения с наставником Челси Томасом Тухелем.

Ожидается, что контракт будет подписан до лета 2023 года, тогда как текущее соглашение истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Силва провел 14 поединков за Челси во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и голевой передачей.