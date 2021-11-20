Франция

Юный футболист уже имеет опыт игры за национальную сборную.

По всей видимости, 21-летнему полузащитник Орельену Тчуамени не суждено долго выступать за французский Монако, после перехода в данный клуб из Бордо в конце января 2020 года, так как крупные европейские клубы попали под впечатление от его выступлений, и постепенно пытаются склонить "монегасков" к продаже футболиста.

Помимо мадридского Реала, английского Ливерпуля, итальянского Ювентуса и немецкой Баварии, в борьбу за возможность заполучить себе данного исполнителя, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, вступил еще и лондонский Челси.

При этом, запросы Монако остаются на прежнем уровне для каждого из претендентов — 50 млн евро за футболиста, контракт которого подходит к концу летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету Тчуамени уже есть 21 сыгранный поединок, в которых он отличился двумя результативными ударами.

Как считают во французской прессе, появление Челси в числе клубов, желающих заполучить в свой состав данного футболиста, полностью меняет изначальные расклады, так как у "синих" есть внушительный козырь при переговорах в лице владельцев клубов, являющихся гражданами одного государства.