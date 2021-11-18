"Аристократы" могут подписать футболиста Барселоны до продления контракта.
гави, getty images
18 ноября 2021, 16:12
Полузащитник каталонской Барселоны и сборной Испании Гави может перебраться в стан действующий обладателей кубка Лиги чемпионов лондонский Челси.
На данный момент в контракте футболиста сумма отступных составляет 50 млн евро — именно такую сумму готовы выложить лондонцы за талантливого футболиста.
Барселона же намерена переподписать игрока на других условиях — 1 миллиард евро отступных.
Действующий контракт Гави рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость согласно данным Transfermarkt составляет 25 млн евро.
В текущем сезоне молодой испанец провел 14 поединков за Барселону во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.
Ранее наставник "блаугранас" Хави Эрнандес поддержал инициативу боссов команды по продлению контракта с Гави.