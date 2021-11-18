Англия

"Аристократы" могут подписать футболиста Барселоны до продления контракта.

Полузащитник каталонской Барселоны и сборной Испании Гави может перебраться в стан действующий обладателей кубка Лиги чемпионов лондонский Челси.

На данный момент в контракте футболиста сумма отступных составляет 50 млн евро — именно такую сумму готовы выложить лондонцы за талантливого футболиста.

Барселона же намерена переподписать игрока на других условиях — 1 миллиард евро отступных.

Действующий контракт Гави рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость согласно данным Transfermarkt составляет 25 млн евро.

В текущем сезоне молодой испанец провел 14 поединков за Барселону во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее наставник "блаугранас" Хави Эрнандес поддержал инициативу боссов команды по продлению контракта с Гави.