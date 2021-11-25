Англия

"Горожане" могут сохранить английского вингера.

Манчестер Сити рассматривает возможность продления контракта с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщает издание The Telegraph.

Стерлинга связывали с уходом в другой клуб, но Сити намерен отклонить все предложения по нему. "Горожане" рассчитывают на английского вингера и готовы предложить ему новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение Стерлинга с Ман Сити рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 поединков в футболке "голубых", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Стерлинг стал третьим в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди англичан.