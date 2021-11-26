Англия

Украинский универсал "горожан" может сменить клуб в АПЛ.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство "сорок" рассматривает возможность арендного соглашения с 24-летним украинцем, которое может быть заключено в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что "сороки" намерены воспользоваться тем, что игрок сборной Украины получает мало игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы, проигрывая конкуренцию Жоау Канселу.

Действующий контракт Зинченко рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне украинец провел всего лишь шесть поединков, в которых провел на поле 299 минут.

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