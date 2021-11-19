Голкипер Барселоны сомневается в долгосрочности британского проекта.
марк-андре тер штеген, getty images
19 ноября 2021, 19:36
Новые боссы Ньюкасла заинтересовались возможностью приглашения в команду голкипера каталонской Барселоны Марка-Андре тер Штегена.
Тем не менее, сам вратарь не горит желанием менять клуб. Дело в том, что футболист не уверен в долгосрочности успешного проекта Ньюкасла.
Тер Штегена смущает тот факт, что "сороки" до сих пор не обновили менеджмент и имеют с этим определенные трудности. Об этом сообщает Diario Sport.
На днях Ньюкасл уволил своего спортивного директора, однако до сих пор не объявил имени нового функционера. Лишь слухи связывают Майка Эменало с работой в Англии.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов предложить 55 млн евро за тер Штегена.