Англия

Голкипер Барселоны сомневается в долгосрочности британского проекта.

Новые боссы Ньюкасла заинтересовались возможностью приглашения в команду голкипера каталонской Барселоны Марка-Андре тер Штегена.

Тем не менее, сам вратарь не горит желанием менять клуб. Дело в том, что футболист не уверен в долгосрочности успешного проекта Ньюкасла.

Тер Штегена смущает тот факт, что "сороки" до сих пор не обновили менеджмент и имеют с этим определенные трудности. Об этом сообщает Diario Sport.

На днях Ньюкасл уволил своего спортивного директора, однако до сих пор не объявил имени нового функционера. Лишь слухи связывают Майка Эменало с работой в Англии.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов предложить 55 млн евро за тер Штегена.