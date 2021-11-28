Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал одержал уверенную победу над Ньюкаслом на Эмирейтс Стэдиум.

Несмотря на то, что у подопечных Микеля Артеты были определенные проблемы с реализаций моментов в первом тайме, уже после перерыва Букайо Сака и Габриэль Мартинелли сделали разницу в пользу "канониров".

Обзор матча:

Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 2:0

Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66

Арсенал: Рамсдейл, Томиясу, Габриэль, Уайт, Нуну Тавареш, Партей (Эль-Ненни, 85), Эдегор, Локонга, Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Обамеянг (Ляказетт, 76).

Ньюкасл: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Фрэйзер, Ритчи (Альмирон, 67), Сен-Максимен, Шелви (Хэйден, 89), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон (Мерфи, 67).

Предупреждения: Обамеянг - Ритчи, Крафт, Ласселс.