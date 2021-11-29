Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимал соседей по турнирной таблице в лице лондонского Вест Хэма, сумев по итогу одержать победу над своими соперниками со счетом 2:1. Украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко в составах своих команды в данной игре так и не появились на поле.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1

Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 — Лансини, 90+4

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фернандиньо, 87).

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл (Цоуфал, 61) — Соучек, Райс — Форнальс, Бенрахма (Лансини, 59), Масуаку (Боуэн, 74) — Антонио.

Предупреждение: Канселу