Англия

Наставник Челси высказался о ничейном матче с Манчестер Юнайтед.

Лондонский Челси не сумел на своем поле обыграть Манчестер Юнайтед, сыграв вничью 1:1 в матче 13-го тура АПЛ.

Главный тренер "синих" Томас Тухель рассказал о том, почему допустил ошибку Жоржиньо, что привело к такому результату.

"Мы были лучшей командой на поле — мы задавали ритм, контролировали интенсивность игры и моментально возвращали мяч в случае потери. Сложно представить было, что в таком матче мы потеряем очки.

Мы создавали шансы, выполняли подачи в штрафную и нанесли множество ударов. Могли бы мы использовать их более эффективно? Да. Мы много раз возвращали себе мяч после потерь перед штрафной соперника. Могли ли мы извлечь пользу из этого? Да, возможно.

Думаю, в моменте с пропущенным голом Жоржиньо неверно оценил ситуацию и был ослеплен освещением стадиона. Нужно иметь мужество, чтобы продолжить играть после такой ошибки и взять на себя пробитие пенальти. Я рад ,что он справился с давлением", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт Челси.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Манчестер Юнайтед.